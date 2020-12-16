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Москва

Петербург по смертности от ковида вновь «выбился в лидеры» 

ИА Regnum и ещё 1 16 декабря 2020
Петербург по смертности от ковида вновь «выбился в лидеры»
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 79 летальных исходов, вызванных заболеванием COVID-19. Это на три случая больше, чем в Москве, на десять случаев больше, чем в Петербурге сутками ранее, и составляет 13,5% от общероссийской суточной смертности от ковида.
Тем временем по суточной выявляемости коронавирусной инфекции Санкт-Петербург продолжает пребывать на плато, куда его «определили» сотрудники Роспотребнадзора. За последние сутки выявлено 3763 новых носителей коронавируса. Это всего на пять случаев больше, чем сутками ранее.
Выписано со стационарного и амбулаторного лечения 3066 человек. Это на 102 пациента меньше, чем сутками ранее, когда был установлен абсолютный рекорд суточной выписки. Впрочем, опустевшие койки быстро заполняются новыми больными. Напомним, по данным комздрава Петербурга, за последние сутки в городе госпитализировали с ковидом и пневмониями 1025 человек.
С учетом новых данных в Северной столице за всё время пандемии подтверждено 189 543 случаев заражения. Выздоровели 108 731 человек. Жертвами ковида стали 6608 человек.
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Общество , Роспотребнадзор , Москва , Санкт-Петербург
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