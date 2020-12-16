ФНС заблокировала счет актера Стивена Сигала 

«Наименование налогоплательщика: Сигал Стивен Фредерик. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — сказано в документации.

Согласно материалам, размещенным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, по состоянию на 15 декабря 2020 года заблокирован счет на имя актера в ПАО «Сбербанк». По данным системы ФНС, блокировка произошла для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.

Представитель Стивена Сигала заявил Агентству «Москва» о том, что причиной блокировки стала ошибка.

«Скорее всего, это какая-то ошибка», — сказал собеседник агентства.

По данным сайта ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.