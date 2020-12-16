Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

ФНС заблокировала счет актера Стивена Сигала 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
ФНС заблокировала счет актера Стивена Сигала
Фото: РИА Новости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет актера Стивена Сигала в Сбербанке. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

«Наименование налогоплательщика: Сигал Стивен Фредерик. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — сказано в документации.

Согласно материалам, размещенным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, по состоянию на 15 декабря 2020 года заблокирован счет на имя актера в ПАО «Сбербанк». По данным системы ФНС, блокировка произошла для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.
Представитель Стивена Сигала заявил Агентству «Москва» о том, что причиной блокировки стала ошибка.

«Скорее всего, это какая-то ошибка», — сказал собеседник агентства.

По данным сайта ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство, в 2018 году Сигал назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Агентство «Москва»: последние новости
«Единая Россия» 16 декабря внесет в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии» «Единая Россия» 16 декабря внесет в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии» Церемония прощания с актером Валентином Гафтом завершилась в Москве Церемония прощания с актером Валентином Гафтом завершилась в Москве Актер из фильма «Вечный зов» Николай Иванов скончался на 78-м году жизни Актер из фильма «Вечный зов» Николай Иванов скончался на 78-м году жизни
Комментарии 15
Общество , Стивен Сигал , Стивен Фредерик , Федеральная налоговая служба , МИД , Сбербанк России , АГН "Москва" , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Калининградский Гринч» попал на видео
05:00
«Калининградский Гринч» попал на видео
Происшествия
Новые беспорядки в центре Киева попали на видео
00:44
Новые беспорядки в центре Киева попали на видео
В мире
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
01:11
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Подробности смерти режиссера Ким Ки Дука
00:32
Подробности смерти режиссера Ким Ки Дука
Происшествия
Видео тренировки РЛС Подлет-К1 и ЗРПК Панцирь-С1
01:36
Видео тренировки РЛС Подлет-К1 и ЗРПК Панцирь-С1
Армия
Появилось видео солнечного затмения в Чили
00:37
Появилось видео солнечного затмения в Чили
В мире
Появилось видео концерта для миротворцев РФ
01:38
Появилось видео концерта для миротворцев РФ
Армия
Видео деталей бизнеса на справках от коронавируса
04:58
Видео деталей бизнеса на справках от коронавируса
Общество
Видео с подробностями ограбления священника
01:30
Видео с подробностями ограбления священника
Происшествия
Нападение на женщину в подъезде попало на видео
01:40
Нападение на женщину в подъезде попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение