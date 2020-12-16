Видео деталей бизнеса на справках от коронавируса 

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Москве расцвел новый вид мошенничества с поддельными справками об отсутствии коронавируса. Такой документ сейчас является очень востребованным. Он может понадобиться после возвращения из отпуска, по месту работы или учебы. Необходимую бумагу аферисты готовы предоставить меньше чем за час, да еще обеспечив нанесение печатей солидных клиник. В одном из таких медцентров уже началась служебная проверка. Дата псевдо-тестирования выставляется по желанию. Надо заполнить только форму. А дальше остается только встретиться с курьером. Увидев камеру, он оправдывается.

— Вы понимаете, что занимаетесь не очень законными вещами?

— У меня конверт закрытый, я не знаю.