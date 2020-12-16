Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео деталей бизнеса на справках от коронавируса 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве расцвел новый вид мошенничества с поддельными справками об отсутствии коронавируса. Такой документ сейчас является очень востребованным. Он может понадобиться после возвращения из отпуска, по месту работы или учебы. Необходимую бумагу аферисты готовы предоставить меньше чем за час, да еще обеспечив нанесение печатей солидных клиник. В одном из таких медцентров уже началась служебная проверка. Дата псевдо-тестирования выставляется по желанию. Надо заполнить только форму. А дальше остается только встретиться с курьером. Увидев камеру, он оправдывается.
— Вы понимаете, что занимаетесь не очень законными вещами?
— У меня конверт закрытый, я не знаю.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео концерта для миротворцев РФ
01:38
Появилось видео концерта для миротворцев РФ
Армия
Видео деталей бизнеса на справках от коронавируса
04:58
Видео деталей бизнеса на справках от коронавируса
Общество
Видео с подробностями ограбления священника
01:30
Видео с подробностями ограбления священника
Происшествия
Нападение на женщину в подъезде попало на видео
01:40
Нападение на женщину в подъезде попало на видео
Происшествия
Видео награждения потушивших пожар подростков
02:35
Видео награждения потушивших пожар подростков
Общество
Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео
01:52
Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео
Общество
Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ
01:15
Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ
Армия
Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской
00:54
Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской
Происшествия
«Послание в рай» маленькой девочки попало на видео
00:19
«Послание в рай» маленькой девочки попало на видео
Общество
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение