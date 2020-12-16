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Москва

Видео награждения потушивших пожар подростков 

Вадим Дроздов 10 минут назад
15 декабря подростки из деревни Орешки под городом Руза были награждены заместителем начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Сергеем Щетининым.
Еще в марте 2020 года во время возгорания строительного мусора в деревне подростки помогали прибывшим на место происшествия пожарным прокладывать пожарные линии, а затем очищали от мусора территорию, не затронутую пожаром, оттаскивая деревянные поддоны.
В итоге в конце года одиннадцать юных героев из муниципалитетов региона были награждены медалями «За проявленное мужество».
Общество , Видео , Сергей Щетинин
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