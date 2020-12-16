Видео награждения потушивших пожар подростков 

Еще в марте 2020 года во время возгорания строительного мусора в деревне подростки помогали прибывшим на место происшествия пожарным прокладывать пожарные линии, а затем очищали от мусора территорию, не затронутую пожаром, оттаскивая деревянные поддоны.

В итоге в конце года одиннадцать юных героев из муниципалитетов региона были награждены медалями «За проявленное мужество».