Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео 

Минтруд и 15 декабря 2020 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Проект предлагает закрепить это полномочие за регионами, при этом правила работы вытрезвителей и виды помощи утвердят на федеральном уровне Минздрав МВД . Первое чтение состоялось еще в ноябре прошлого года.

Третье чтение может пройти 22 декабря, а с 1 января 2021 года закон может вступить в силу. Ночь в вытрезвителе, скорее всего, будет стоить 1500 рублей, но точную сумму будет устанавливать каждый регион. Вытрезвители в России на федеральном уровне не существуют с 2011 года.