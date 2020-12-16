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Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
15 декабря 2020 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Проект предлагает закрепить это полномочие за регионами, при этом правила работы вытрезвителей и виды помощи утвердят на федеральном уровне Минздрав, Минтруд и МВД. Первое чтение состоялось еще в ноябре прошлого года.
Третье чтение может пройти 22 декабря, а с 1 января 2021 года закон может вступить в силу. Ночь в вытрезвителе, скорее всего, будет стоить 1500 рублей, но точную сумму будет устанавливать каждый регион. Вытрезвители в России на федеральном уровне не существуют с 2011 года.
Общество , Видео , Минздрав РФ , Минтруд , Госдума , МВД
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