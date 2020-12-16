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В МЧС посоветовали россиянам наиболее подходящую для дома елку 

Вечерняя Москва и ещё 2 54 минуты назад
Названа наиболее подходящая для дома елка
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
В МЧС посоветовали россиянам наиболее подходящую для дома елку. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС РФ по Москве Антон Гладилин.
Он отметил, что все больше людей склоняются к покупке искусственных елок. Эксперт назвал это наилучшим вариантом, потому что такие елки более долговечные, красивые и пожаробезопасные.
Гладилин добавил, что для загорания елки из поливинилхлорида понадобится температура в 500 градусов, а натуральное дерево загорится уже при 228-264 градусах.
Также он подчеркнул, что невоспламеняющихся елок, которые сейчас иногда продают в магазинах, не бывает. Специалист объяснил, что при создании определенных условий можно добиться горения почти любого вещества, передает РИА Новости.
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Общество , МЧС , РИА Новости , Москва
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