Названа наиболее подходящая для дома елка

МЧС посоветовали россиянам наиболее подходящую для дома елку. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС РФ по Москве Антон Гладилин.

Он отметил, что все больше людей склоняются к покупке искусственных елок. Эксперт назвал это наилучшим вариантом, потому что такие елки более долговечные, красивые и пожаробезопасные.

Гладилин добавил, что для загорания елки из поливинилхлорида понадобится температура в 500 градусов, а натуральное дерево загорится уже при 228-264 градусах.