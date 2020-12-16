Назван самый опасный аксессуар Деда Мороза

"Коронавирус способен жить на ткани и в сходных материалах, а потому привычные атрибуты главного зимнего гостя могут таить опасность. Тип и фактура материала, условия окружающей среды влияют на продолжительность жизни коронавируса на ткани. Срок может составлять четырех часов до одной недели. Для коронавируса благоприятна влажная среда, в сухой он погибает. На хлопковой ткани это происходит быстрее всего, а вот на коже, полиэстере, виниле и любой другой синтетике — значительно дольше", — цитирует РИА Новости врача-эпидемиолога Ольгу Ненастину.