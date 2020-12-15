В Минздраве рассказали, нужна ли прививка переболевшим COVID

Вместе с тем эксперт не исключил. что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. В этом случае прививка рекомендована всем, в том числе и перенесшим инфекцию.

«Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — добавил Кузнецов.

При этом в Минздраве подчеркнули, что переболевшим необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения на 100% не исключен.