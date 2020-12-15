В Минздраве рассказали, нужна ли прививка переболевшим COVID

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что тем, кто перенес заражение коронавирусом нового типа, прививаться пока не стоит.
Вместе с тем эксперт не исключил. что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. В этом случае прививка рекомендована всем, в том числе и перенесшим инфекцию.
«Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — добавил Кузнецов.
При этом в Минздраве подчеркнули, что переболевшим необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения на 100% не исключен.
Ранее академик РАН Арег Тотолян заявил, что порядка 15-20 процентов из числа переболевших коронавирусом теряют выработанные антитела в течение пары месяцев.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — она получила название «Спутник V». Отмечается, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения препарата. Президент Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, третья прививка — на подходе.