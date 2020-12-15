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В Минздраве рассказали, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19 

Парламентская газета 1 час назад
В Минздраве рассказали, нужна ли прививка переболевшим COVID
Фото: АГН МОСКВА
Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что тем, кто перенес заражение коронавирусом нового типа, прививаться пока не стоит.
Вместе с тем эксперт не исключил. что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. В этом случае прививка рекомендована всем, в том числе и перенесшим инфекцию.

«Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — добавил Кузнецов.

При этом в Минздраве подчеркнули, что переболевшим необходимо продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения на 100% не исключен.
Ранее академик РАН Арег Тотолян заявил, что порядка 15-20 процентов из числа переболевших коронавирусом теряют выработанные антитела в течение пары месяцев.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — она получила название «Спутник V». Отмечается, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения препарата. Президент Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, третья прививка — на подходе.
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Комментарии
Общество , Алексей Кузнецов , Арег Тотолян , Владимир Путин , Минздрав РФ , РАН , Комсомольская правда
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