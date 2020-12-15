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Звезда «Ворониных» рассказала о беде в семье 

Мария Иванова 32 минуты назад
Звезда «Ворониных» рассказала о беде в семье
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Волкова рассказала в сторис своего Instagram, что на ее собаку по кличке Ру напал соседский ротвейлер, сбежавший от хозяев.
По словам Волковой, они с мужем быстро среагировали, но ротвейлер в драке успел порвать Ру щеку, собака потеряла много крови.
Актриса быстро отвезла питомца в ветеринарную клинику. В течение двух недель Ру придется носить специальный воротник и делать уколы.

«Теперь я на деле знаю, что моя безопасность под контролем, пока на страже Ру», — написала Волкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Среди подписчиков актрисы оказалось много собачников, которые заверили, что с Ру все будет в порядке.

«На морде всегда много кровеносных сосудов, но поэтому и раны заживают быстро. Так что скоро Ру поправится», — написала @karolinaklina.

«Ротвейлеры замечательные псы, но пробелы в воспитании могут привести к необратимым последствиям», — добавила @mrsjacksparrow_.

Как писал «Рамблер», до лета этого года у Волковой было две собаки — акита-ину по кличке Бо, которую ей подарил муж, и метис овчарки Ру, которого актриса нашла во время прогулки с Бо.
Позже Волкова взяла из приюта собаку Валю, ослепшую после выстрела в голову.
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Общество , Екатерина Волкова
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