Звезда «Ворониных» рассказала о беде в семье 

Актриса Екатерина Волкова рассказала в сторис своего Instagram, что на ее собаку по кличке Ру напал соседский ротвейлер, сбежавший от хозяев.

По словам Волковой, они с мужем быстро среагировали, но ротвейлер в драке успел порвать Ру щеку, собака потеряла много крови.

Актриса быстро отвезла питомца в ветеринарную клинику. В течение двух недель Ру придется носить специальный воротник и делать уколы.

«Теперь я на деле знаю, что моя безопасность под контролем, пока на страже Ру», — написала Волкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Среди подписчиков актрисы оказалось много собачников, которые заверили, что с Ру все будет в порядке.

«На морде всегда много кровеносных сосудов, но поэтому и раны заживают быстро. Так что скоро Ру поправится», — написала @karolinaklina.

«Ротвейлеры замечательные псы, но пробелы в воспитании могут привести к необратимым последствиям», — добавила @mrsjacksparrow_.

Как писал «Рамблер», до лета этого года у Волковой было две собаки — акита-ину по кличке Бо, которую ей подарил муж, и метис овчарки Ру, которого актриса нашла во время прогулки с Бо.

Позже Волкова взяла из приюта собаку Валю, ослепшую после выстрела в голову.