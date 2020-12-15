Умер полярник Владимир Баранов

"Позавчера ушел из жизни замечательный человек и полярник Владимир Баранов, который был членом полярной комиссии РГО. Так неожиданно это случилось, и это не укладывается в голове", — сказал Боярский на заседании комиссии во вторник, которая проходила в онлайн-формате.