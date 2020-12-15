Власти заявили о напряжённой ситуации с COVID в Петербурге

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе, к сожалению, остаётся напряжённой. У нас ежедневно на протяжении уже почти недели выявляются от 3700 до 3800 заболевших коронавирусной инфекцией, за вчерашний день установлено 3765 заболевших. Эти показатели за последние семь дней несколько стабилизировались, хотя в целом еженедельный прирост заболеваемости составляет 1,4%», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».