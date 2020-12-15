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Власти заявили о напряжённой ситуации с COVID-19 в Петербурге 

RT на русском 1 час назад
Власти заявили о напряжённой ситуации с COVID в Петербурге
Фото: Reuters
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге стабилизируется, но остаётся напряжённой. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе, к сожалению, остаётся напряжённой. У нас ежедневно на протяжении уже почти недели выявляются от 3700 до 3800 заболевших коронавирусной инфекцией, за вчерашний день установлено 3765 заболевших. Эти показатели за последние семь дней несколько стабилизировались, хотя в целом еженедельный прирост заболеваемости составляет 1,4%», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эргашев отметил, что помощь пациентам с коронавирусом в городе оказывают 22 медицинских учреждения.

«В общей сложности развёрнута 11 151 койка, из которых в настоящий момент, к сожалению, пока осталось 4%», —добавил чиновник.

Ранее сайт «Невские новости» сообщил, что в Санкт-Петербурге с дистанционного обучения вернулись 149 школьных классов. Количество классов, которые отправились на карантин, снизилось.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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