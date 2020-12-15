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Морг в российском городе переделают в гостиницу 

Lenta.ru 1 час назад
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Фото: страница «ТИПИЧНЫЙ КУРГАН» во «ВКонтакте»
В российском городе Кургане здание бывшего морга переделают в гостиницу. Власти выдали соответствующее разрешение на реконструкцию объекта. Об этом пишет URA.RU.
Речь идет о патологоанатомическом отделении второй городской больницы, где в настоящее время находятся пациенты с коронавирусом. Разрешение выдано ООО «Технология чистоты — Курган». Оно занимается торговлей химикатами, дезинфекцией зданий и прочими услугами.
Источники в больнице рассказали агентству, что морг не работает последние 20 лет. «Умерших отправляли обычно в морг на ЖБИ, а сейчас в областную больницу», — объяснили медики.
В правительстве региона URA.RU заявили, что патологоанатомический корпус Курганской больницы №2 не работает с 1990-х годов. В 2013 году объект передали департаменту имущественных и земельных отношений города.
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Общество , РИА Ura.ru
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