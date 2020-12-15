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Москва

Назван процент имеющих антитела к COVID-19 россиян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Назван процент имеющих антитела к COVID-19 россиян
Фото: РИА Новости
По состоянию на декабрь антитела к коронавирусу есть у 30% россиян, которые проживают на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Многопараметрический математический анализ результатов исследований показал, что в июне 2020 года приблизительно 13-13,5% жителей страны имели антитела класса IgG к вирусу SARS-CoV-2, данный показатель в октябре 2020 года составил 17% и в декабре текущего года достигает не менее 30% от населения страны», — приводит РИА «Новости» сообщение.

При этом анализ данных, как уточнили в пресс-службе, показывает, что у переболевших COVID-19 бессимптомно постепенно снижается индекс антител в течение пяти месяцев после болезни.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу.
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Общество , Сергей Собянин , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости , Москва
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