Назван процент имеющих антитела к COVID-19 россиян 

«Многопараметрический математический анализ результатов исследований показал, что в июне 2020 года приблизительно 13-13,5% жителей страны имели антитела класса IgG к вирусу SARS-CoV-2, данный показатель в октябре 2020 года составил 17% и в декабре текущего года достигает не менее 30% от населения страны», — приводит РИА «Новости» сообщение.