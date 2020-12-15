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Москва

Ахеджакова охарактеризовала Гафта как «неоднозначного» человека 

Вероника Полынина 48 минут назад
Актриса Лия Ахеджакова на прощании с Валентином Гафтом рассказала об их знакомстве.
Выступая перед пришедшими отдать последнюю дань народному артисту РСФСР, Ахеджакова рассказала, что познакомилась с Гафтом во время записи радиопрограммы.

«Встретила высокого красивого мальчика, оказалось, что он артист. Тут я узнала, что такое перфекционизм. По десять дублей мы писали эти фразы! Мы так мучились с ним», — приводит «Телепрограмма» слова Ахеджаковой.

По словам актрисы, с тех пор Валентин Гафт стал огромной составляющей ее жизни.

«Когда я пришла в «Современник», играла грузинскую бабушку. Мне было страшно, я забыла текст, и Валя повернулся спиной к залу, мне ничего не сказал, но что-то такое передал, лицом, улыбкой, теплом, так что я освободилась…», — поделилась артистка.

Гафта похоронили в Москве
Ахеджакова охарактеризовала Гафта как «неоднозначного человека, не всегда приятного», способного наговорить обидных вещей, после которых «по году с ним не разговаривали».
Как сообщал «Рамблер», Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после инсульта и последовавшей продолжительной болезни. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.
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Общество , Видео , Валентин Гафт , Лия Ахеджакова
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