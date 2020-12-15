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Умер первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников 

Слово и Дело 1 час назад
Умер первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников
Фото: РИА Новости
Сведений о том, что стало причиной смерти советского дипломата, пока нет. Его семья позже сообщит о месте и дате церемонии похорон, передает издание «Комсомольская правда».
Тяжельников родился в январе 1928 года, в Челябинской области. В 1940-х годах поступил в Челябинский педагогический институт (сейчас — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет), который впоследствии возглавлял в период с 1961 по 1964 год.
Также трудился на должности завотделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, а после был направлен чрезвычайным послом в Румынию.
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Общество , КПСС , Челябинская Область
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