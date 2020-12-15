Умер первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников 

Сведений о том, что стало причиной смерти советского дипломата, пока нет. Его семья позже сообщит о месте и дате церемонии похорон, передает издание «Комсомольская правда».

Тяжельников родился в январе 1928 года, в Челябинской области. В 1940-х годах поступил в Челябинский педагогический институт (сейчас — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет), который впоследствии возглавлял в период с 1961 по 1964 год.