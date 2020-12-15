ЕС может начать вакцинацию к концу года

Страны Евросоюза могут начать вакцинацию к концу года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейское агентство по лекарственным средствам решило перенести возможное одобрение вакцины Pfizer/BioNTech. После этого и появилось заявление главы Еврокомиссии.
«Каждый день имеет значение», — завила Урсула фон дер Ляйен: «Мы работаем на полной скорости, чтобы санкционировать вакцины COVID-19, которые являются безопасными и эффективными».
Одобрение перенесено до 21 декабря. Решение будет вынесено после консультаций с 27 правительствами стран-членов ЕС. Страны Евросоюза смогут начать вакцинацию после положительного решения.