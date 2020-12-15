Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

ЕС может одобрить вакцину в ближайшее время 

Аргументы Недели 38 минут назад
ЕС может начать вакцинацию к концу года
Фото: globallookpress.com
Страны Евросоюза могут начать вакцинацию к концу года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейское агентство по лекарственным средствам решило перенести возможное одобрение вакцины Pfizer/BioNTech. После этого и появилось заявление главы Еврокомиссии.

«Каждый день имеет значение», — завила Урсула фон дер Ляйен: «Мы работаем на полной скорости, чтобы санкционировать вакцины COVID-19, которые являются безопасными и эффективными».

Одобрение перенесено до 21 декабря. Решение будет вынесено после консультаций с 27 правительствами стран-членов ЕС. Страны Евросоюза смогут начать вакцинацию после положительного решения.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Аргументы Недели: последние новости
Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной против коронавируса COVID-19 Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной против коронавируса COVID-19 C 1 января заменить мигрантов на стройках смогут женщины-россиянки C 1 января заменить мигрантов на стройках смогут женщины-россиянки В возрасте 77 лет скончался звезда сериала «Вечный зов» Николай Иванов В возрасте 77 лет скончался звезда сериала «Вечный зов» Николай Иванов
Общество , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
00:17
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
Общество
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
00:52
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение