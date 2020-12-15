Столичные инспекторы начинают административные расследования за нарушения ограничительных мер по коронавирусу в том числе на основе фото и видео, найденных в соцсетях. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков. По его словам, доля заведений и предприятий города, которые нарушают меры безопасности по COVID-19, составляет около 10%.

При наложении штрафов на жителей Москвы и столичные предприятия за нарушения санитарно-эпидемиологических и ограничительных мер по коронавирусу инспекторы могут использовать информацию, найденную в соцсетях, сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

По его словам, найденные в Сети фото-и видеоматериалы, а также другая информация могут лечь в основу административного расследования в отношении физических или юридических лиц, передает РИА «Новости».

«Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — пояснил министр правительства Москвы в эфире Первого канала.

Впрочем, как уточнил Данчиков, доля заведений и предприятий Москвы, которые нарушают ограничительные меры по COVID-19, составляет около 10%, а все остальные соблюдают предписания властей.

«Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», — добавил чиновник.

Как говорится на сайте мэрии Москвы, штрафы на людей накладываются за поездки в общественном транспорте и на железной дороге без маски и перчаток и нахождение без маски и перчаток в магазине.

Также административному воздействию подвергаются те, кто нарушает условия карантина. Это относится к пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», контактировавшим с ними и тем, кому медики поставили диагноз «ОРВИ».

Кроме того, штраф может выписываться за несоблюдение социальной дистанции в общественном месте, которая не должна быть менее полутора метров.

Неделей ранее столичное Управление Роспотребнадзора на основе результатов мониторинга публикаций в СМИ и постов в соцсетях начало административное расследование в отношении АО «Управляющая компания „Динамо“ из-за концерта „Песня года“, приходившего 5 декабря на ВТБ-Арене.

»Как было установлено, при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Как указали специалисты, большинство зрителей в зале и участников концерта были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

«Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве, административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — пояснили в Роспотребнадзоре.

По этой статье УК «Динамо» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или приостановить деятельность организации на три месяца.

Также данные о нарушении ограничений по COVID-19 в Москве власти собирают с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг». Его обязаны устанавливать те, кому был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», и люди, которые проживают с инфицированными.