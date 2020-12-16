Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Общественники обновят свой Кодекс этики 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Общественники обновят свой Кодекс этики
Фото: АГН МОСКВА
Не допускать заявлений от имени всей Общественной палаты России, если мнение не является коллегиальным и согласованным, предлагают ее членам в новой редакции Кодекса этики данного консультативного органа. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.
Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании палаты 16 декабря, центральной темой которого станет Доклад о состоянии гражданского общества в России за 2020 год.

«Кодекс этики членов ОП РФ был разработан 15 лет назад, когда Общественная палата только начала свою работу, — рассказала Михеева. — За это время многое изменилось и в мире, и в стране, и в работе палаты. Коллеги стали активнее проявлять себя в информационном поле, в том числе в социальных сетях, особенно с началом пандемии коронавируса. Те поправки, которые наша Комиссия по этике предложила для кодекса, связаны с новыми форматами активности наших коллег».

По ее словам, одно из дополнений к Кодексу звучит так: «От членов Палаты требуется соблюдать принцип коллегиальности при принятии решений и не допускать заявлений от имени всей Общественной палаты РФ, если данное заявление не прошло процедуру согласования в ОП РФ в соответствии с регламентом».
Лидия Михеева напомнила, что палата давно ввела в свою работу интернет-форматы — горячие линии, электронные обращения на сайте. Активные члены ОП РФ, по ее сведениям, принимают обращения граждан в своих аккаунтах в соцсетях, размещают там информацию о самых значимых и требующих общественного обсуждения инициативах органов власти.

«В этом году в самом начале пандемии ОП РФ внесла изменения в свой регламент и приравняла все дистанционные формы работы к очным, — отметила она. — Мы стали чаще проводить мероприятия в смешанном формате — кто-то присутствует очно, кто-то заочно. Это позволило увеличить количество экспертов, участвующих в обсуждениях и имеющих возможность высказаться. Уверена, такой подход следует перенять и региональным общественным палатам».

Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Парламентская газета: последние новости
В Минздраве рассказали, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19 В Минздраве рассказали, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19 В Крыму начинается вакцинация от COVID-19 В Крыму начинается вакцинация от COVID-19 Дачную амнистию продлят не на год или два, а на пять лет Дачную амнистию продлят не на год или два, а на пять лет
Комментарии
Общество , Лидия Михеева , Общественная палата России , Парламентская газета , Башкортостан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение