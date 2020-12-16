Общественники обновят свой Кодекс этики 

Лидия Михеева. Не допускать заявлений от имени всей Общественной палаты России , если мнение не является коллегиальным и согласованным, предлагают ее членам в новой редакции Кодекса этики данного консультативного органа. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила глава ОП РФ

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании палаты 16 декабря, центральной темой которого станет Доклад о состоянии гражданского общества в России за 2020 год.

«Кодекс этики членов ОП РФ был разработан 15 лет назад, когда Общественная палата только начала свою работу, — рассказала Михеева. — За это время многое изменилось и в мире, и в стране, и в работе палаты. Коллеги стали активнее проявлять себя в информационном поле, в том числе в социальных сетях, особенно с началом пандемии коронавируса. Те поправки, которые наша Комиссия по этике предложила для кодекса, связаны с новыми форматами активности наших коллег».

По ее словам, одно из дополнений к Кодексу звучит так: «От членов Палаты требуется соблюдать принцип коллегиальности при принятии решений и не допускать заявлений от имени всей Общественной палаты РФ, если данное заявление не прошло процедуру согласования в ОП РФ в соответствии с регламентом».

Лидия Михеева напомнила, что палата давно ввела в свою работу интернет-форматы — горячие линии, электронные обращения на сайте. Активные члены ОП РФ, по ее сведениям, принимают обращения граждан в своих аккаунтах в соцсетях, размещают там информацию о самых значимых и требующих общественного обсуждения инициативах органов власти.