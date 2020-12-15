Попова высказалась о нарушении с выдачей тестов на COVID

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Нарушения по времени выдачи результатов тестов на COVID-19 зафиксированы ещё в 38 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Нарушения мы регистрируем в 38 регионах, эта работа продолжается, — отметила Попова, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что согласно представленным отчётам, 97% исследований на COVID-19 проводятся в течение 48 часов.

Некоторое время назад вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что предельным сроком предоставления результатов тестов на COVID-19 являются 48 часов.

Столичные врачи выявили 5418 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Такие данные на утро 15 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки в больницы Москвы госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находится 419 человек.

Общее число инфицированных за время пандемии в Москве достигло 703 502.

Ранее NEWS.ru писал, что наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в последнее время наблюдаются среди работников промышленных предприятий. Такие данные озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.