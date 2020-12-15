«Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому, для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытая дверей, предусмотрены выделенные места. Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту», — цитирует ТАСС Спивакову.