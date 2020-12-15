Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Жириновский поддержал поссорившегося с Казахстаном депутата 

Елена Прошина 23 минуты назад
Жириновский поддержал поссорившегося с Казахстаном депутата
Фото: ТАСС
Лидер ЛПДР Владимир Жириновский поддержал депутата Госдумы Вячеслава Никонова, назвавшего современную территорию Казахстана — «подарком» России Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Как писал «Рамблер», в эфире «Первого канала» Никонов заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».
Из-за его слов МИД Казахстана передал Росси ноту. В ней дипломаты заявили об «участившихся провокационных выпадах некоторых российских политиков в отношении Казахстана». Они подчеркнули, что это наносит ущерб отношениям двух стран.

«Он все правильно сказал. Никонов — очень грамотный человек, занимается этим. Был бы жив дедушка его, министр иностранных дел Молотов, он бы подтвердил это», — так прокомментировал ситуацию Жириновский.

Свое заявление сам депутат прокомментировал в Telegram. По словам Никонова, он имел в виду, что интересы Казахстана «были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР» и современной республики.

«Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — написал он.

Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Комментарии
Общество , Владимир Жириновский , Вячеслав Никонов , МИД , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
00:17
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
Общество
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
00:52
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
Политика
КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео
00:45
КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение