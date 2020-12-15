Жириновский поддержал поссорившегося с Казахстаном депутата 

Лидер ЛПДР Владимир Жириновский поддержал депутата Госдумы Вячеслава Никонова, назвавшего современную территорию Казахстана — «подарком» России Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Как писал «Рамблер», в эфире «Первого канала» Никонов заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».
Из-за его слов МИД Казахстана передал Росси ноту. В ней дипломаты заявили об «участившихся провокационных выпадах некоторых российских политиков в отношении Казахстана». Они подчеркнули, что это наносит ущерб отношениям двух стран.
«Он все правильно сказал. Никонов — очень грамотный человек, занимается этим. Был бы жив дедушка его, министр иностранных дел Молотов, он бы подтвердил это», — так прокомментировал ситуацию Жириновский.
Свое заявление сам депутат прокомментировал в Telegram. По словам Никонова, он имел в виду, что интересы Казахстана «были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР» и современной республики.
«Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — написал он.