Согласно опросу, коронавирусом боятся заболеть 61% россиян, не опасаются подхватить инфекцию 35%, 4% затруднились с ответом.

Наибольший процент беспокоящихся о новом вирусе наблюдает в возрастной группе старше 60 лет (74%), среди опрошенных 18-30 лет боятся заболеть только 45%. Допускают возможность сделать прививку от коронавируса 42% респондентов, а 52% исключают. Опрос проводился среди 3045 россиян старше 18 лет 11-13 ноября 2020 года