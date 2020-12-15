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Заразиться коронавирусом боится 61% россиян 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фонд общественного мнения (ФОМ) при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) выяснил, сколько россиян опасаются заразиться коронавирусом. Результаты опроса приводит РИА "Новости".
Согласно опросу, коронавирусом боятся заболеть 61% россиян, не опасаются подхватить инфекцию 35%, 4% затруднились с ответом.
Наибольший процент беспокоящихся о новом вирусе наблюдает в возрастной группе старше 60 лет (74%), среди опрошенных 18-30 лет боятся заболеть только 45%. Допускают возможность сделать прививку от коронавируса 42% респондентов, а 52% исключают. Опрос проводился среди 3045 россиян старше 18 лет 11-13 ноября 2020 года
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Общество , Видео , Фонд "Общественное мнение" , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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