Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 

Алексей Навальный заявил, что хочет вернуться в Россию , но дата его прилета зависит от немецких медиков, которые занимаются его реабилитацией. По словам блогера, врачи намерены дождаться его полного выздоровления, сообщает РИА Новости.

Заявление оппозиционера прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос журналистов, как он собирается возвращаться на родину, Навальный ответил, что купит билет, сядет в самолет и прилетит в Шереметьево . Он подчеркнул, что ему «есть, чем заняться в России». При этом блогер добавил, что дата его прилета в Москву зависит от немецких врачей, которые до сих пор наблюдают за состоянием его здоровья.

«Я регулярно сдаю какие-то анализы, люди смотрят на мою динамику выздоровления, которая гораздо быстрее, чем все ожидали», — пояснил он.

Навальный заверил журналистов, что делает все, чтобы вернуться можно было, как можно скорее.

Ранее, как сообщал «Рамблер», британская газета Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Алексея Навального якобы пытались отравить, когда он уже находился в реанимации омской больницы. Предполагалось, что оппозиционер должен был скончаться по прилету в Берлин. В статье говорится, что блогера, сами того не зная, спасли омские врачи «скорой помощи», которые забрав его с самолета, сразу вкололи ему атропин. Именно этот препарат впоследствии якобы нейтрализовал действие очередной порции яда.

На резонансную новость отреагировал российский писатель Николай Стариков . Он указал на несколько важных, по его мнению, фактов.

Во-первых, в скандальном материале не раскрывается личность источника, что обязывает читателя верить автору «на слово». Во-вторых, о «берлинском пациенте» пишут британские СМИ. Наконец, Стариков напомнил, что самая таинственная сопровождающая Навального в поездке по Сибири Мария Певчих — из Лондона.

В итоге, по словам Старикова, в истории о «двойном отравлении» Навального можно выявить следы английской разведки. Писатель подчеркнул, что сценарий скандальной истории скорее всего написан в Ми-6, однако, кто из главных героев умрет и когда, — всегда загадка.