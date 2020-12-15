Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 

Алексей Навальный заявил, что хочет вернуться в Россию, но дата его прилета зависит от немецких медиков, которые занимаются его реабилитацией. По словам блогера, врачи намерены дождаться его полного выздоровления, сообщает РИА Новости.
Заявление оппозиционера прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос журналистов, как он собирается возвращаться на родину, Навальный ответил, что купит билет, сядет в самолет и прилетит в Шереметьево. Он подчеркнул, что ему «есть, чем заняться в России». При этом блогер добавил, что дата его прилета в Москву зависит от немецких врачей, которые до сих пор наблюдают за состоянием его здоровья.
«Я регулярно сдаю какие-то анализы, люди смотрят на мою динамику выздоровления, которая гораздо быстрее, чем все ожидали», — пояснил он.
Навальный заверил журналистов, что делает все, чтобы вернуться можно было, как можно скорее.
Ранее, как сообщал «Рамблер», британская газета Times со ссылкой на источник в немецких спецслужбах сообщила, что Алексея Навального якобы пытались отравить, когда он уже находился в реанимации омской больницы. Предполагалось, что оппозиционер должен был скончаться по прилету в Берлин. В статье говорится, что блогера, сами того не зная, спасли омские врачи «скорой помощи», которые забрав его с самолета, сразу вкололи ему атропин. Именно этот препарат впоследствии якобы нейтрализовал действие очередной порции яда.
На резонансную новость отреагировал российский писатель Николай Стариков. Он указал на несколько важных, по его мнению, фактов.
Во-первых, в скандальном материале не раскрывается личность источника, что обязывает читателя верить автору «на слово». Во-вторых, о «берлинском пациенте» пишут британские СМИ. Наконец, Стариков напомнил, что самая таинственная сопровождающая Навального в поездке по Сибири Мария Певчих — из Лондона.
В итоге, по словам Старикова, в истории о «двойном отравлении» Навального можно выявить следы английской разведки. Писатель подчеркнул, что сценарий скандальной истории скорее всего написан в Ми-6, однако, кто из главных героев умрет и когда, — всегда загадка.