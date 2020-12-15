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Во всех российских регионах началась вакцинация от коронавируса
РИА Новости
1 час назад
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Во всех регионах
России
началась вакцинация от коронавируса, препарат доставили во все субъекты, заявил министр здравоохранения
Михаил Мурашко
.
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