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Москва

Во всех российских регионах началась вакцинация от коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, препарат доставили во все субъекты, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Общество , Видео , Михаил Мурашко
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