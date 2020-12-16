Представитель театра "Современник" прокомментировал в беседе с порталом "Daily Storm" высказывание актера Станислава Садальского, который раскритиковал прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом

Артист возмутился, что в зале "Современника" якобы было мало людей, и на мероприятии "практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра".

В "Современнике" назвали слова Садальского некорректными, циничными и неприятными и заявили, что Гафта проводили достойно. Подчеркивается, что в театре учли введенные в Москве из-за пандемии ограничительные меры.

"Зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять", — пояснил собеседник.

Также представитель "Современника" отметил, что Садальский, вероятно, плохо знает состав труппы театра. Однако, как он добавил, актер имеет право на свое мнение.

Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.