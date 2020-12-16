Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

В «Современнике» резко ответили на слова о «позорном» прощании с Гафтом 

РИА Новости и ещё 3 23 минуты назад
Представитель театра "Современник" прокомментировал в беседе с порталом "Daily Storm" высказывание актера Станислава Садальского, который раскритиковал прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.
Артист возмутился, что в зале "Современника" якобы было мало людей, и на мероприятии "практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра".
В "Современнике" назвали слова Садальского некорректными, циничными и неприятными и заявили, что Гафта проводили достойно. Подчеркивается, что в театре учли введенные в Москве из-за пандемии ограничительные меры.

"Зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять", — пояснил собеседник.

Также представитель "Современника" отметил, что Садальский, вероятно, плохо знает состав труппы театра. Однако, как он добавил, актер имеет право на свое мнение.
Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
Последние новости
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Комментарии
Общество , Видео , Валентин Гафт
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео награждения потушивших пожар подростков
02:35
Видео награждения потушивших пожар подростков
Общество
Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео
01:52
Возвращение вытрезвителей в Россию попало на видео
Общество
Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ
01:15
Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ
Армия
Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской
00:54
Видео допроса стрелявшего из Maybach на Тверской
Происшествия
«Послание в рай» маленькой девочки попало на видео
00:19
«Послание в рай» маленькой девочки попало на видео
Общество
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение