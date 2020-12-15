Учительница потеряла работу и стала продавать интимные фото 

Американская учительница потеряла работу, стала продавать свои фотографии в интернете и разбогатела. Об этом сообщает The Sun.

До пандемии корнавирусной инфекции COVID-19 23-летняя Райли Саммерс из Лос-Анджелеса была педагогом и зарабатывала 35 тысяч долларов (более 2,6 миллиона рублей) в год. Во время пандемии она потеряла работу и решила продавать свои откровенные снимки в интернете, так как ее всегда хвалили за красоту.

Девушка завела страницу в инстаграме. В настоящее время на нее подписаны более 1,2 миллиона человек, а Саммерс зарабатывает около восьми тысяч долларов (более 586 тысяч рублей) в неделю.

«Я получаю прилив адреналина каждый раз, когда публикую сексуальное фото», — рассказала она.

По словам Саммерс, новая работа заставила ее почувствовать себя уверенной, сексуальной и веселой. Она сообщила, что наслаждается вновь обретенной свободой, ведь соцсети позволяют еще и устанавливать своеобразный барьер между нею и ее подписчиками.

Девушка выразила удовлетворение от того, что, общаясь с фанатами, может заставлять их чувствовать себя особенными, даже если их жизни на самом не таковы. Она рассказала, что подписчики делают ей комплименты, посвящают ей стихи и даже предлагают руку и сердце.