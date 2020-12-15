Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта 

Сегодня в Москве простились с актером Валентином Гафтом. Церемония прощания с народным артистом РСФСР, театральным режиссером, писателем и поэтом, состоялась в театре «Современник», где он служил на протяжении почти полувека.
Почтить память ушедшего актера пришли его коллеги: Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, Евгений Миронов, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Григорий Лепс.
Почитатели таланта Валентина Гафта проводили его в последний путь аплодисментами.
Валентин Гафт ушел из жизни 20 декабря в возрасте 85 лет. Его похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.