Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта 

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Сегодня в Москве простились с актером Валентином Гафтом . Церемония прощания с народным артистом РСФСР, театральным режиссером, писателем и поэтом, состоялась в театре «Современник», где он служил на протяжении почти полувека.

Почитатели таланта Валентина Гафта проводили его в последний путь аплодисментами.

Валентин Гафт ушел из жизни 20 декабря в возрасте 85 лет. Его похоронят на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.