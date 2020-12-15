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В России захотели ввести еще одно испытание перед ЕГЭ 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
В России добавят обязательный допуск ЕГЭ
Фото: РИА Новости
В России захотели ввести новое испытание перед ЕГЭ по истории — контрольную как обязательное условие допуска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, передает ТАСС.
В Минпросвещения добавили, что в текущем учебном году введение контрольной перед Единым госэкзаменом не планируется, но этот вопрос обсуждается.
В пресс-службе также уточнили, что рассматривается вопрос введения контрольной и перед сдачей Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-м классе.
Ранее сообщалось, что контрольную работу по истории предполагалось сделать обязательной согласно концепции преподавания курса «История России». Концепция была утверждена в октябре, Минпросвещения совместно с Рособрнадзором, Российским историческим обществом и Ассоциацией учителей истории и обществознания намерены разработать план для введения обязательной проверки знаний школьников.
В Минпросвещения объяснили, что документ задает основные направления работы в предметной области, но процедуры государственной итоговой аттестации регулируются нормативными актами, передает РИА Новости.
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Общество , Рособрнадзор , РИА Новости , Рио , США
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