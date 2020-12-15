В России добавят обязательный допуск ЕГЭ

России захотели ввести новое испытание перед ЕГЭ по истории — контрольную как обязательное условие допуска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, передает ТАСС

В Минпросвещения добавили, что в текущем учебном году введение контрольной перед Единым госэкзаменом не планируется, но этот вопрос обсуждается.

В пресс-службе также уточнили, что рассматривается вопрос введения контрольной и перед сдачей Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-м классе.

Ранее сообщалось, что контрольную работу по истории предполагалось сделать обязательной согласно концепции преподавания курса «История России». Концепция была утверждена в октябре, Минпросвещения совместно с Рособрнадзором , Российским историческим обществом и Ассоциацией учителей истории и обществознания намерены разработать план для введения обязательной проверки знаний школьников.