Население России сократится до 125 миллионов человек к 2050 году. Такой прогноз, как сообщает РИА Новости, сделали в федеральном проекте «Трезвая Россия».

Эксперты проекта подготовили доклад о демографической ситуации. В нем они отметили, что от причин, связанных с употреблением табака, алкоголя и наркотиков в России умирает более миллиона человек ежегодно. За последние 35 лет умерло свыше 30 миллионов человек.

Россия теряет от последствий табакокурения, алкоголизма и наркомании более 13 триллионов рублей в год — около 12% от ВВП. Также употребление табака, алкоголя и наркотиков формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождения детей, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности.

«Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19», — сказано в докладе «Трезвой России».

Его авторы прогнозируют, что если ситуация не изменится, население России снизится до 125 миллионов человек к 2050 году.