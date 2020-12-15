Население России сократится до 125 миллионов человек к 2050 году. Такой прогноз, как сообщает РИА Новости, сделали в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Эксперты проекта подготовили доклад о демографической ситуации. В нем они отметили, что от причин, связанных с употреблением табака, алкоголя и наркотиков в России умирает более миллиона человек ежегодно. За последние 35 лет умерло свыше 30 миллионов человек.
Россия теряет от последствий табакокурения, алкоголизма и наркомании более 13 триллионов рублей в год — около 12% от ВВП. Также употребление табака, алкоголя и наркотиков формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождения детей, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности.
«Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19», — сказано в докладе «Трезвой России».
Его авторы прогнозируют, что если ситуация не изменится, население России снизится до 125 миллионов человек к 2050 году.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Елена Строкова предложила создать в России систему поддержки и поощрения семей «Семейный индекс». По ее задумке, государство будет поощрять семьи льготами, например, уменьшением процентной ставки по ипотеке или скидками на приобретение товаров российского производства, в зависимости от размера «семейного индекса», который будет складываться из показателей, напрямую связанных с улучшением демографической ситуации и качеством развития нового поколения.