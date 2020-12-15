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Москва

Внешность российских девушек оскорбила американцев 

Александр Котлеткин 1 час назад
Российских моделей обвинили в расизме из-за модной фотосессии в образах, ассоциирующихся с темнокожими девушками. Об этом сообщает Lenta.ru.
Краснодарские модели Алена и Анастасия разместили на своих страницах в Instagram снимки в одежде из коллаборации бренда певицы Бейонсе. Для полноты образов девушки нанесли автозагар, одна из них заплела волосы в африканские косички, а другая сделала пышные кудри.
Через несколько дней представители марки Ivy Park заметили фото и опубликовали его в своем официальном аккаунте. Но когда американские пользователи поняли, что девушки не афроамериканки, то их обвинили расизме и карикатурном изображении чернокожих.
Российские пользователи выступили в защиту Алены и Анастасии. В итоге администраторы аккаунта приняли решение удалить пост.
«Надо было фоткаться в кокошнике и с длинной русской косой? А, нет, косы — это тоже их, получается… А что дальше? Запретите мне слушать хип-хопчик, носить спущенные джинсы и ходить в солярий? Да-да, то, что я слишком загорелая, их тоже оскорбляет. Не вижу ничего плохого в том, чтобы вдохновляться другими культурами», — высказалась у себя на странице в Instagram одна из девушек.
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Общество , Фото
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