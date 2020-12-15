Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта 

"Для каждого из нас он был и навсегда останется дорогим и любимым артистом, бесконечно преданным своей профессии, зрителям, родному "Современнику". Валентин Иосифович обладал особым творческим почерком, всегда играл ярко и вдохновенно. Для него не было маленьких или больших ролей, все они были значительными, наполненными его неповторимой интонацией и глубиной. Он умел изящно создавать очень разные образы, быть серьёзным, ироничным и неизменно обаятельным", — говорится в сообщении.