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Москва

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера Валентина Гафта, отметив, что он обладал особым творческим почерком, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Гафт скончался 12 декабря в своем подмосковном доме на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Источник, знакомый с ситуацией, сказал агентству, что актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с могилами актеров Сергея Юрского и Алексея Булдакова. Прощание с народным артистом РСФСР пройдет во вторник в московском театре "Современник".

"Для каждого из нас он был и навсегда останется дорогим и любимым артистом, бесконечно преданным своей профессии, зрителям, родному "Современнику". Валентин Иосифович обладал особым творческим почерком, всегда играл ярко и вдохновенно. Для него не было маленьких или больших ролей, все они были значительными, наполненными его неповторимой интонацией и глубиной. Он умел изящно создавать очень разные образы, быть серьёзным, ироничным и неизменно обаятельным", — говорится в сообщении.

Гафт — актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
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Общество , Валентин Гафт , Михаил Мишустин , Алексей Булдаков , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета , Москва
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