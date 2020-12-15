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Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Житель города Альметьевска в Поволжье стал очевидцем стриптиза в магазине табака и курительных принадлежностей. Он снял на камеру, как у входной двери в приглушенном розовом освещении танцует полуобнаженная девушка. Запись размещена в Telegram-канале Hue.
Был ли это маркетинговый ход или частная вечеринка в торговом заведении, пока не ясно.
Ранее в Южной Калифорнии пастор станцевал стриптиз перед началом проповеди. Так местный священник обошел запрет на работу церквей, поскольку карантинные ограничения не распространяются на стриптиз-клубы.
Общество , Видео
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