Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео 

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Житель города Альметьевска в Поволжье стал очевидцем стриптиза в магазине табака и курительных принадлежностей. Он снял на камеру, как у входной двери в приглушенном розовом освещении танцует полуобнаженная девушка. Запись размещена в Telegram-канале Hue.

Был ли это маркетинговый ход или частная вечеринка в торговом заведении, пока не ясно.

Ранее в Южной Калифорнии пастор станцевал стриптиз перед началом проповеди. Так местный священник обошел запрет на работу церквей, поскольку карантинные ограничения не распространяются на стриптиз-клубы.