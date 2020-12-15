В местном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказали, что в связи с высоким уровнем заболеваемости для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции в период новогодних праздников был принят ряд решений.

Так, 28 декабря — 17 января будут закрыты торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров, ограничена работа музеев, театров, кинотеатров и домов культуры, саун, бань, спа-центров, бьюти-студий, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров и крытых спортивных объектов.

Уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия будут отменены, будет прекращен прием граждан органами власти, в школах будут объявлены каникулы, учреждения дополнительного образования и спортивные секции будут закрыты.

«Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона», — объяснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он сообщил, что в настоящее время система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку. Также губернатор предупредил, что 28 декабря — 17 января власти региона будут следить за соблюдением ограничений и масочного режима с особой строгостью.