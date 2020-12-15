Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

В регионе РФ объявили жесткий локдаун 

Артём Кульша 58 минут назад
В Калининградской области будет введен новый локдаун. Об этом сообщает ТАСС.
В местном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказали, что в связи с высоким уровнем заболеваемости для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции в период новогодних праздников был принят ряд решений.
Так, 28 декабря — 17 января будут закрыты торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров, ограничена работа музеев, театров, кинотеатров и домов культуры, саун, бань, спа-центров, бьюти-студий, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров и крытых спортивных объектов.
Уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия будут отменены, будет прекращен прием граждан органами власти, в школах будут объявлены каникулы, учреждения дополнительного образования и спортивные секции будут закрыты.

«Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона», — объяснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он сообщил, что в настоящее время система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку. Также губернатор предупредил, что 28 декабря — 17 января власти региона будут следить за соблюдением ограничений и масочного режима с особой строгостью.
Комментарии 5
Общество , Видео , Антон Алиханов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
00:17
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
Общество
Соседи рассказали о трагедии в доме престарелых
01:17
Соседи рассказали о трагедии в доме престарелых
Происшествия
Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями
00:43
Опубликовано видео полета МС-21-310 с российскими двигателями
Наука и техника
Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии
01:00
Появилось видео с места пожара в доме престарелых в Башкирии
Происшествия
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
01:06
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
Армия
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
01:08
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
Политика
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
01:42
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
Армия
Видео пожара в элитном московском ресторане
01:12
Видео пожара в элитном московском ресторане
Происшествия
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
00:52
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
Политика
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
03:34
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение