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Настоятель храма в Челябинске умер от последствий коронавируса 

Газета.Ru 16 минут назад
Настоятель храма в Челябинске умер от коронавируса
Фото: ТАСС
Настоятель храма Всех Святых в Челябинске Александр Погудин умер от последствий COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской епархии на странице в "ВКонтакте".

"Просим молитв об упокоении иерея Александра Погудина, настоятеля храма Всех Святых. Батюшка долго боролся с последствиями коронавируса. Ушел сегодня ночью", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы челябинского минздрава, на утро 14 декабря в регионе выявлено 30 855 случаев коронавирусной инфекции. Всего 19 501 пациент выздоровел и выписан из больницы.
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Общество , Челябинск , Челябинская Область
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