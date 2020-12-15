Настоятель храма в Челябинске умер от коронавируса

Настоятель храма Всех Святых в Челябинске Александр Погудин умер от последствий COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской епархии на странице в "ВКонтакте".
"Просим молитв об упокоении иерея Александра Погудина, настоятеля храма Всех Святых. Батюшка долго боролся с последствиями коронавируса. Ушел сегодня ночью", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы челябинского минздрава, на утро 14 декабря в регионе выявлено 30 855 случаев коронавирусной инфекции. Всего 19 501 пациент выздоровел и выписан из больницы.