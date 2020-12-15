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Москва

Названы самые востребованные в 2020 году профессии 

Прайм 21 минуту назад
Названы самые востребованные в России профессии
Фото: РИА Новости
Рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе исследования были проанализированы вакансии, размещенные на платформе в течение 2020 года, учтены синонимы в названии профессий.
Врачи оказались лишь на четвертой строчке рейтинга, за ними следуют бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.
Московский топ-10 несколько отличается от общероссийского. На первых двух местах здесь также находятся менеджер по продажам и инженер, затем идут бухгалтер и водитель, на шестом разместились менеджеры по работе с клиентами.
Остальные места в столичном рейтинге занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня. Так, на пятой позиции находятся программисты, с 7 по 10 места находятся юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.
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Общество , РИА Новости , Москва
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