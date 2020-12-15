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Племянник Ванги рассказал, когда ждать предсказания провидицы на 2021 год 

News.ru 51 минуту назад
Племянник Ванги огласит ее предсказания на 2021 год
Фото: globallookpress.com
Племянник Ванги Сергей Косторной рассказал, что его знаменитая родственница оставила массу предсказаний насчёт будущего. Но обнародовать их ясновидящая разрешила только в определённые сроки.
Так, про «эпидемию» и беспорядки в Старом Свете, которые случились в этом году, болгарская прорицательница просила рассказать только за семь дней до наступающего года. Информацией, которая прозвучала в предсказании в декабре прошлого года, на сегодня оказались впечатлены все, рассказала эксперт программы «На самом деле» на Первом канале Сабина Пантус.
По словам эксперта, определяющего лжёт ли человек по внешним признакам и его поведению, она находится под таким впечатлением от полностью сбывшегося предсказания прошлого, что готова поверить в то, что будет сказано о наступающем 2021 годе.

Но эту информацию Ванга тоже велела мне рассказать за семь дней до нового года, что я и сделаю, — сказал в ответ племянник ясновидящей.

Приглашённые в студию скептики пытались подвергнуть сомнению уже предсказанные Вангой и сбывшиеся события. В частности, сомнению подверглись и слова об эпидемии, которую скептики объяснили тем, что речь могла идти о чём угодно: об эпидемии «морального разложения», плохой экологии и прочем.
Однако, слова их были опровергнуты очень точной формулировкой, в которой Ванга говорила о том, что от страшного вируса «люди будут падать и умирать на улице». На тот момент никаких вестей из Уханя ещё не было.
Ранее NEWS.ru сообщал, что племянник Ванги Сергей Косторной раскрыл предсказание знаменитой тётушки о сроках окончания пандемии коронавируса. Знаменитая предсказательница ещё в 1995 году дала прогноз на текущий год, упомянув, что мир накроет эпидемия и «люди будут умирать на улицах».
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Общество , Италия
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