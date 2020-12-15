Мигрантов повезут в Россию большими партиями

Минстрой РФ предложил ввозить иностранцев в страну для работы организованными группами. Организации, которые делали заявку на мигрантов, обязаны будут их разместить, оформить и обеспечить справками об отсутствии коронавируса.

В правительстве признали, что россияне не идут на стройку, несмотря на то, что за последние месяцы зарплаты в отрасли поднялись с 50 до 80-90 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

«Из России вымылось 1,5 млн мигрантов, а нехватка трудовых ресурсов в отрасли начинает приобретать угрожающие масштабы», — отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

МВД и В связи с острой нехваткой кадров Минстрой предложил правительству организовать упрощенный въезд трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. Эта инициатива уже согласована с Минтрудом Роспотребнадзором . Собеседники газеты отмечают, что все требования (кроме справки на коронавирус) существовали и раньше, однако далеко не всегда исполнялись, в том числе потому, что «частично были в зоне ответственности самих работников»: ранее многие из них самостоятельно въезжали в Россию и уже потом искали работу на стройках. Сейчас въехать в страну они не могут из-за пандемии.