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Минстрой РФ намерен завозить мигрантов в страну большими партиями 

Ura.Ru 1 час назад
Мигрантов повезут в Россию большими партиями
Фото: © URA.RU
Минстрой РФ предложил ввозить иностранцев в страну для работы организованными группами. Организации, которые делали заявку на мигрантов, обязаны будут их разместить, оформить и обеспечить справками об отсутствии коронавируса.
В правительстве признали, что россияне не идут на стройку, несмотря на то, что за последние месяцы зарплаты в отрасли поднялись с 50 до 80-90 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

«Из России вымылось 1,5 млн мигрантов, а нехватка трудовых ресурсов в отрасли начинает приобретать угрожающие масштабы», — отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В связи с острой нехваткой кадров Минстрой предложил правительству организовать упрощенный въезд трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. Эта инициатива уже согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. Собеседники газеты отмечают, что все требования (кроме справки на коронавирус) существовали и раньше, однако далеко не всегда исполнялись, в том числе потому, что «частично были в зоне ответственности самих работников»: ранее многие из них самостоятельно въезжали в Россию и уже потом искали работу на стройках. Сейчас въехать в страну они не могут из-за пандемии.
Ранее было высказано предположение, что женщины смогут заменить работающих на объектах мигрантов. Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский предположил, что женщины могут работать на стройке со строительно-монтажным пистолетом, а также им разрешат арматурные и плитоломные работы.
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Общество , Марат Хуснуллин , Минтруд , Роспотребнадзор , Минстрой , МВД
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