Названо число пьющих россиян

Более 85% трудоспособных россиян — 76 миллионов граждан — употребляют алкоголь, передает РИА "Новости" со ссылкой на доклад Федерального проекта "Трезвая Россия".

Уточняется, что к трудоспособному население страны относится 61% от всего населения страны — 89,6 миллиона человек. При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем, говорится в докладе.

Также отмечается, что в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи. Так, доля их вовлеченности в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% по сравнении с 2018 годом, достигнув 69%. При этом 53% представителей молодежи употребляют алкоголь раз в неделю.

Самым употребляемым видом алкогольной продукции в стране является