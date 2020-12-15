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Москва

Раскрыт срок выхода России на плато по COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 29 минут назад
Раскрыт срок выхода России на плато по COVID-19
Фото: РИА Новости
Российские эксперты отметили тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, поскольку несколько недель подряд число заболевших COVID-19 в России не превышает 27-28 тысяч в день. Об этом пишут «Известия».
Так, прогноз ученых Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета раскрыл, что 21-22 декабря ожидается спад в кривой заболеваемости.
При этом специалисты не видят высокой вероятности того, что новогодние праздники повлекут за собой новую волну. По их мнению, принятые регионами ограничительные меры вполне могут удержать ситуацию под контролем, но нужно строго соблюдать противоэпидемилогические меры.
По прогнозу специалистов, в период с 14 по 21 декабря Россия может выйти на плато. Как считает завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, рост этого показателя замедлится, и с текущего значения в 509 068 человек поднимется примерно до 514 000 одновременно болеющих людей к 21 декабря.
Ранее главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков спрогнозировал, что спад пандемии коронавируса в России начнется в конце января, причем заметнее всего этот процесс будет в Москве.
В стране за последние сутки выявили 27,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 2 681 256. Из них скончался 47 391 человек с подтвержденной пневмонией, выздоровели 2 124 797 пациентов.
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Общество , Евгений Тимаков , газета "Известия" , Москва
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