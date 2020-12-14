Жителей Ялты обеспечат водой с помощью водопадов

Водопады будут использованы для обеспечения жителей Ялты водой. Об этом заявила врио главы администрации города Янина Павленко

Спасибо богу. Спасибо дождям. Мы получили серьёзные притоки в альтернативные источники водоснабжения — водопады, — цитирует «Интерфакс» чиновницу, выступившую на совещании по вопросам водоснабжения Крыма.

Она уточнила, что в общей сложности три водопада пополнились на 20 тысяч кубических метров воды. Кроме того, Ялта начала брать воду из озера Могаби. Вместе с тем идёт работа по подключению двух скважин к централизованному водоснабжению.

Павленко считает, что данные меры позволят сделать почасовой график подачи воды в городе условным, потому что некоторые регионы в Ялте будут получать воду более-менее постоянно.

Ранее стало известно, что ограничения подачи воды вводятся с 14 декабря для жителей и гостей Ялты из-за обмеления водохранилищ. Как сообщил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, воду планируют давать утром и вечером по три часа. Чиновник отметил, что ведётся поиск новых питьевых источников, рассматривается возможность подачи населению артезианской воды и строительство опреснительной станции.

В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду.

Между тем правительство России решило направить около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин . Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.