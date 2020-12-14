Фотосессия кубанских моделей вызвала расистский скандал в США

Российские модели из Краснодарского края вызвали волну гнева среди американских пользователей Интернета. Недовольство вызвала модная фотосессия в образах, которая у граждан США ассоциируется с темнокожими девушками.

Неожиданно для себя россиянки получили массу обвинений в расизме, сообщает TJournal.

Всё началось с того, что в начале декабря манекенщицы Алёна и Анастасия разместили в Instagram снимки в одежде из коллаборации бренда певицы Бейонсе Ivy Park с немецким Adidas. При этом одна из девушек заплела волосы в африканские косички, а другая сделала пышные кудри. Образы они дополнили туфлями на каблуках и золотистыми аксессуарами, а на кожу нанесли автозагар.

Спустя несколько дней представители марки Ivy Park заметили фото и опубликовали его в официальном аккаунте. Однако когда комментаторы поняли, что девушки не афроамериканки, их обвинили в культурной апроприации и блэкфейсе — карикатурном изображение темнокожих.

Кроме того, юзеры раскритиковали представителей бренд и саму Бейонсе за то, что те допустили такую публикацию.

Девушки же выразили негодование по поводу сложившейся ситуации.

Не пойму, какого чёрта я не могу одеваться, как нравится, делать причёску, которая мне нравится. А что дальше? Запретите мне слушать хип-хопчик, носить спущенные джинсы и ходить в солярий? — задалась вопросами Алёна.

Она предположила, что гнев не вызвало бы разве что её фото в кокошнике.

Анастасия, в свою очередь, отметила, что «грань между абсурдом и блэкфишингом очень тонка». По мнению модели, люди, которые «циклятся» на расизме, находят его даже в самых невинных вещах.

По хорошему, если бы мы были такими же злыми и принципиальными расистами, как люди, которые наводят расистскую грязь сейчас в комментариях, то мы должны сдать эту одежду к чертям собачим обратно. Но мы не такие! Наш народ слишком много пережил, чтоб заморачиваться на такую высосанную из пальца ерунду! — отметила девушка.

Заступились за моделей и русскоязычные пользователи Instagram. Тем не менее, администраторы официального аккаунта бренда приняли решение удалить пост.

Манекенщицы отметили, что расценивают это как неуважение и избирательный подход к потребителям. Они предложили брендовым магазинам снять с продажи эти модели одежды, либо сопровождать их памяткой, кому их можно носить, а кому нельзя, чтобы не быть обвинённым в расизме и блэкфейсе.

При этом ни Бейонсе, ни её бренд не прокомментировали ситуацию — они попросту отмалчиваются.

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