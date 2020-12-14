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Москва

Еще одна средиземноморская страна готова принимать россиян 

РИА Новости 1 час назад
Марокко открылась для иностранцев, которым не нужна виза, и Россия вошла в список государств, туристам из которых разрешен въезд, сообщает Турпорм.
По предварительным данным, в ближайшее время восстановится и авиаперевозка. Первый планируемый рейс должен состояться 26 декабря по маршруту Москва — Касабланка. Кроме того, доступен маршрут через Стамбул.
Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, и подтвержденное бронирование в отеле или приглашение. Детям до 11 лет анализ на коронавирус не требуется. Карантина по прибытию нет. В общественных местах необходимо носить маски.
Открыто больше половина достопримечательностей, список постоянно обновляется. Въезд в крупные города осуществляется по пропускам. Туристам достаточно предъявить ваучер.
Греция продлила разрешение на въезд для россиян в страну
Работают большинство отелей и ресторанов, но последние — с ограничениями. Были приняты санитарные нормы для кафе и гостиниц. Каждое заведение в сфере гостеприимства было обязано пройти проверку государственной комиссии перед открытием.
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Общество , Видео
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