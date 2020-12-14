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В России предложили упростить условия въезда мигрантов-строителей 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
В России предложили упростить условия въезда мигрантов-строителей
Фото: ТАСС
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России внесло в правительство предложение упростить условия въезда в страну мигрантов-строителей. Такая инициатива связана с нехваткой рабочей силы на строительных объектах, пояснили в ведомстве.

«В первую очередь дефицит составляют иностранные специалисты из стран ближнего зарубежья (Узбекистана, Украины, Таджикистана)», — передает комментарий Минстроя РИА «Новости».

Как отметили в министерстве, дефицит рабочих наблюдается в 50 регионах и оценивается в более чем 190 тыс. человек. При этом въезд мигрантам будет разрешен только при наличии отрицательного теста на коронавирус, выполненного методом полимеразно-цепной реакции не ранее чем за три дня до въезда в Россию. Кроме того, организации, принимающие мигрантов на работу, будут обязаны обеспечить их проживание.
Уточняется, что сейчас в России в связи с пандемией действуют ограничения на въезд иностранцев. Они не распространяются на лиц, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов или участвующих в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства. Кроме того, ограничения на касаются прибывающих самолетами граждан Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Великобритании, Танзании, Турции, Швейцарии, Египета, Мальдив, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи, Кубы, Сербии, Японии, Сейшельских островов и Эфиопии.
В сентябре правительство упростило визовый режим для иностранцев, близкие родственники которых являются гражданами России.
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Комментарии 1
Общество , Минстрой , РИА Новости , Таджикистан , Узбекистан
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