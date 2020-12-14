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Москва

Соловьёв заявил, что россияне откажутся от новогодних корпоративов 

News.ru 2 часа назад
Соловьёв: россияне откажутся от новогодних корпоративов
Фото: ТАСС
Из-за пандемии COVID-19 Новый год становится сугубо семейным праздником, заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
По его словам, в 2020 году россияне навряд ли будут активно праздновать Новый год — многие из них откажутся от новогодних корпоративов и отдадут предпочтение домашнему уюту.

Новый год становится абсолютно семейным праздником, — отметил Соловьёв в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также подчеркнул, что отказался от празднования своего дня рождения. Так, 20 октября Соловьёву исполнилось 57 лет. По словам телеведущего, он прекрасно понимает, как тяжело сегодня приходится артистам, чей заработок напрямую зависит от новогодних празднеств.
В связи с распространением COVID-19 власти Москвы ввели особые правила проведения корпоративов. В частности, с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021-го в столице любое торжество должно завершиться в 23:00. На мероприятии могут присутствовать только 50 человек, все они должны носить как маски, так и перчатки, и находиться на небольшом расстоянии друг от друга.
Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).
Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал безопасные места для встречи Нового года в период пандемии COVID-19.
По его словам, говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока нельзя.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Соловьев , Правительство Москвы
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