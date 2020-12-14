Звезде «Глухаря» Тарасовой грозит вторая операция 

По словам Романовой, у Тарасовой обострилась травма плеча, полученная в августе. Тогда же ей была сделана операция, но через несколько дней боли возобновились.

«Как раз сегодня она у врача и решается вопрос с повторной операцией… Вчера она сыграла спектакль, и она просто даже не в состоянии разговаривать. Представляете, подвижный такой спектакль, она там танцует, руками машет, и естественно, все это усугубляется», — посетовала директор.

Анна Романова сообщила, что врачи долго не могли найти причину повторных болей. Тарасовой сделали МРТ, трехмерную компьютерную томографию, однако установить источник боли так и не смогли.

«И потом, все-таки, в процессе движения, врач-травматолог понял, в чем дело: у нее от предыдущих вмешательств остался рубец на бицепсе», — заявила Романова.

По словам директора, этот рубец причиняет Тарасовой «мучительную боль». Теперь необходимо назначить дату повторной операции, но сделать это непросто из-за плотного графика артистки и приближающихся новогодних каникул.

Романова подчеркнула, что клинический случай Тарасовой — очень сложный, он рассматривался на симпозиуме и в дальнейшем будет использоваться при обучении травматологов.

Как писал «Рамблер», в октябре Виктория Тарасова рассказала, что ее терроризируют телефонные маньяки. Неизвестные люди звонят ей и дышат в трубку, кроме того, актрисе поступают звонки с угрозами и оскорблениями.