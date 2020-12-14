Россияне не собираются отказываться от празднования Нового года из-за пандемии

Большинство опрошенных (84%) планируют лично поздравить родных и друзей с наступающим 2021 годом и лишь 8% респондентов сделают это после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка. Среди других способов передать новогодние подарки россияне выделили курьерские службы (3%), почтовые сервисы (3%) и экспресс-доставку с помощью такси (2%).

Встречать новогоднюю ночь дома в кругу семьи планирует абсолютное большинство участников опроса — 77%. 10% россиян собираются поехать в гости или на дачу, 7% проведут новогодние праздники за границей и лишь 3% — в путешествиях по стране.

Несмотря на ограничения работы развлекательных заведений, 2% респондентов начнут праздновать в ночных клубах и ресторанах, а после их закрытия, в 23:00, пойдут гулять.

Треть респондентов (33%) уже купили подарки на Новый год. Остальные только собираются отправиться за покупками: 39% предпочли посетить торговые центры, 29% выбрали онлайн-шопинг. 43% опрошенных планируют потратить на презенты до 5 тысяч рублей, 34% — от 10 до 50 тысяч. Более 100 тысяч рублей готовы оставить в магазинах перед праздниками лишь 10% россиян. Столько же решили сэкономить и сделать сувениры своими руками.

Среди конкретных товаров, претендующих стать новогодним сюрпризом, лидирует бытовая техника, гаджеты и смартфоны — 25%. Второе место поровну поделили книги и игрушки — по 11%, на третьем оказались косметика и парфюмерия (10%).

При этом 40% россиян больше всего хотят принять в дар автомобиль. На бытовую технику и гаджеты согласны 32% опрошенных, 10% обрадуются книге, одежде и аксессуарам — 6%, украшениям — 5%. Наименьшей популярностью пользуются умные колонки: их готовы презентовать всего 3% опрошенных, а получить в качестве новогоднего подарка — 2%.