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Исследование Rambler Group: россияне не собираются отказываться от празднования Нового года из-за пандемии 

Сергей Василенок 1 час назад
Россияне не собираются отказываться от празднования Нового года из-за пандемии
Фото: ТАСС
Большинство опрошенных (84%) планируют лично поздравить родных и друзей с наступающим 2021 годом и лишь 8% респондентов сделают это после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка. Среди других способов передать новогодние подарки россияне выделили курьерские службы (3%), почтовые сервисы (3%) и экспресс-доставку с помощью такси (2%).
Встречать новогоднюю ночь дома в кругу семьи планирует абсолютное большинство участников опроса — 77%. 10% россиян собираются поехать в гости или на дачу, 7% проведут новогодние праздники за границей и лишь 3% — в путешествиях по стране.
Несмотря на ограничения работы развлекательных заведений, 2% респондентов начнут праздновать в ночных клубах и ресторанах, а после их закрытия, в 23:00, пойдут гулять.
Треть респондентов (33%) уже купили подарки на Новый год. Остальные только собираются отправиться за покупками: 39% предпочли посетить торговые центры, 29% выбрали онлайн-шопинг. 43% опрошенных планируют потратить на презенты до 5 тысяч рублей, 34% — от 10 до 50 тысяч. Более 100 тысяч рублей готовы оставить в магазинах перед праздниками лишь 10% россиян. Столько же решили сэкономить и сделать сувениры своими руками.
Среди конкретных товаров, претендующих стать новогодним сюрпризом, лидирует бытовая техника, гаджеты и смартфоны — 25%. Второе место поровну поделили книги и игрушки — по 11%, на третьем оказались косметика и парфюмерия (10%).
При этом 40% россиян больше всего хотят принять в дар автомобиль. На бытовую технику и гаджеты согласны 32% опрошенных, 10% обрадуются книге, одежде и аксессуарам — 6%, украшениям — 5%. Наименьшей популярностью пользуются умные колонки: их готовы презентовать всего 3% опрошенных, а получить в качестве новогоднего подарка — 2%.
Исследование Rambler Group проводилось в период с 3 по 14 декабря на портале «Рамблер». В нем приняло участие свыше 23 тысяч пользователей со всей России.
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Общество , Рамблер
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