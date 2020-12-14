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Вакцину от коронавируса получили все регионы России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Вакцину от коронавируса получили все регионы России
Фото: Reuters
Вакцина против коронавируса доставлена во все регионы страны в рамках масштабной вакцинации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на социальном онлайн— форуме «Единой России».
«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — передает слова главы Минздрава ТАСС.
В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.
Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Среди рекомендуемых ограничений для привившихся — отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.
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Комментарии
Общество , Сергей Шойгу , Владимир Жириновский , Сергей Собянин , Герман Греф , Денис Мантуров , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Сбербанк России , Единая Россия , ЛДПР , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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