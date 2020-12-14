Напомним, сейчас известный дизайнер проводит время в наших краях и делится впечатлениями с подписчиками. Например, он уже показал достопримечательности города, которые многих восхитили. Однако вновь выложенные фото и видео, скорее, шокировали подписчиков. Артемий показал, как в Волгореченске доят осетров для получения черной икры.

Почти все комментаторы написали, что черную икру после увиденного есть не будут — очень уж противен сам процесс.