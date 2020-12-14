Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Артемий Лебедев шокировал подписчиков видео из Костромской области 

Kostroma.Today 1 час назад
Артемий Лебедев продолжает выкладывать фото и видео из Костромской области, узнал KOSTROMA.TODAY.
Напомним, сейчас известный дизайнер проводит время в наших краях и делится впечатлениями с подписчиками. Например, он уже показал достопримечательности города, которые многих восхитили. Однако вновь выложенные фото и видео, скорее, шокировали подписчиков. Артемий показал, как в Волгореченске доят осетров для получения черной икры.
Почти все комментаторы написали, что черную икру после увиденного есть не будут — очень уж противен сам процесс.
Kostroma.Today: последние новости
Детские сады и школы будут работать в субботу в Костроме Детские сады и школы будут работать в субботу в Костроме Сумасшедшие цены на костромской борщ возмутили горожан Сумасшедшие цены на костромской борщ возмутили горожан «Надену все лучшее сразу»: костромичи осудили городские власти за подход к памятникам «Надену все лучшее сразу»: костромичи осудили городские власти за подход к памятникам
Общество , Видео , Артемий Лебедев , Волгореченск , Костромская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
00:30
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
Пожары
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
00:50
Стюардесса рассказала о заигрывании с пассажирами и попала на видео
Общество
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
01:56
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» попал на видео
Наука и техника Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение