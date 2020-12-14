"Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — указано в сообщении РФПИ.
"НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы крупнейшего в истории России Двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции", — следует из сообщения РФПИ.
Регистрация вакцины в других странах
"На основе полученных на сегодняшний день данных НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в различных странах", — говорится в сообщении фонда.