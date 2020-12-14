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Москва

Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев коронавируса составила 100% 

ТАСС и ещё 12 30 минут назад
Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания составила 100%, говорится в сообщении РФПИ.

"Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — указано в сообщении РФПИ.

На заключительном этапе исследований эффективность "Спутник V" составила 91,4%.

"НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы крупнейшего в истории России Двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции", — следует из сообщения РФПИ.

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Регистрация вакцины в других странах

Создатели "Спутник V" подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в различных странах.

"На основе полученных на сегодняшний день данных НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в различных странах", — говорится в сообщении фонда.

Также полученные в ходе исследований данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.
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Общество , Видео , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Москва
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