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Посольство США отреагировало на информацию о закрытии консульств в РФ 

News.ru 2 часа назад
Посольство США отреагировало на информацию о закрытии консульств в РФ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ограничения в работе генеральных консульств Соединённых Штатов Америки во Владивостоке, Екатеринбурге и Москве ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ещё в марте 2020 года, заявили журналистам в посольстве США в РФ, комментируя публикацию в российских СМИ о том, что планируется закрытие представительств Белого дома в обоих городах.
Отвечая на соответствующий вопрос, в дипмиссии не рассказали о каких-то дополнительных планах ограничения деятельности.

С тех пор мы продолжаем оценивать ситуацию с точки зрения дипломатической работы и задействования персонала с учётом требований обеспечения безопасности, сохранения здоровья и стоящих перед нами задач, — цитирует дипломатов ТАСС.

Накануне генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о приостановке деятельности до конца года из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничения на работу подобных ведомств вводили многие государства, в том числе США, приостановившие выдачу большинства типов виз, кроме чрезвычайных случаев.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил последствия закрытия консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге для российско-американских отношений. Он отметил, что они находятся не в лучшем состоянии и прекращение работы консульств вряд ли их ухудшит ещё больше. Песков пояснил, что основная функция данных учреждений — предоставление консульских и визовых услуг. Однако таковые уже давно не осуществлялись в указанных американских загранучреждениях на территории России, поэтому особого влияния их закрытие не окажет, писал NEWS.ru.
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Общество , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС
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