Посольство США отреагировало на информацию о закрытии консульств в РФ 

Екатеринбурге и Ограничения в работе генеральных консульств Соединённых Штатов Америки во Владивостоке Москве ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) ещё в марте 2020 года, заявили журналистам в посольстве США в РФ , комментируя публикацию в российских СМИ о том, что планируется закрытие представительств Белого дома в обоих городах.

Отвечая на соответствующий вопрос, в дипмиссии не рассказали о каких-то дополнительных планах ограничения деятельности.

С тех пор мы продолжаем оценивать ситуацию с точки зрения дипломатической работы и задействования персонала с учётом требований обеспечения безопасности, сохранения здоровья и стоящих перед нами задач, — цитирует дипломатов ТАСС.

Накануне генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о приостановке деятельности до конца года из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничения на работу подобных ведомств вводили многие государства, в том числе США, приостановившие выдачу большинства типов виз, кроме чрезвычайных случаев.